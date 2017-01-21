學測考題疑雷同補教講義 大考中心不送分

有考生質疑今年數學科某試題和坊間補習班講義相似，大考中心今天表示，類似情境題過去曾出現，考生只要觀念清楚就可作答，該題內容無誤，不會送分。

昨天大學學測第1天，媒體報導，有考生質疑今年數學考題選填題第F題關於青蛙跳的機率，竟和坊間補習班講義的題目極度相似，連答案都一樣。

大學入學考試中心表示，該題取自古典機率的定義和性質，解題概念各版課本都會提及，命題老師希望加入生活化、易瞭解且普遍的情境，而數學有許多關於青蛙跳的相關問題，過去大考也曾出現類似情境的題目。

大考中心指出，在不同高中學校段考、不同的參考書籍，或網路討論區，都可看到青蛙跳相關試題和討論，這題是基本概念題，因此設計相對簡單易懂的情境，考生只要觀念清楚就可作答，而該題內容無誤，因此不會送分。

至於大考命題原則，大考中心表示，會避免和5年內的大考試題相同，命題時也會查閱課綱和各版本課本，避免超綱和偏本，但坊間眾多試題和參考書籍，很難一一查閱，基於鼓勵學生學習，基本重要概念試題也可能取自歷年大考試題並加以改寫。1060121

(中央社)