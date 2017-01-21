泰南水患80人死亡 台商募捐300萬
泰國南部自去年12月起的持續降雨造成30年來最嚴重水患，泰國政府總計共有80人死亡，受災人民超過百萬人，旅泰台商募捐已逾300萬泰銖。
根據泰國泰文媒體「鮮得新聞報」報導指出，泰國南部的連續豪雨已經對多個省分造成嚴重災情，例如宋卡省的一處超市，一樓停車場水深半個輪胎，馬路積水情況也相同，車輛行走在路上好似水中行舟。
泰國政府統計這一波洪災已經有80人死亡，超過120萬人受災，政府已經發動募款及運送物資到災區的救援行動。旅泰台商發動的救災愛心捐行動持續中，累計已達300萬泰銖（約新台幣297萬元）。
至於旅遊業者損失慘重，尤其是靠泰國灣海岸省分旅遊景點，如素叻他尼省著名的旅遊點蘇美島由於持續降雨，復原工作恢復緩慢，自去年的12月起至今年的農曆春節旺季，接待旅客的天數寥寥無幾。至於靠安達曼海岸的景點，如普吉和甲米等則影響較小。
根據泰國氣象廳的預報，自18日起南部多個省分持續降下大雨，這一波降雨將持續到25日。1060121
(中央社)
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