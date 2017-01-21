學測英文偏難 高中教師：閱測連選項都有難字

大學學測次日第一節考英文科，高中老師認為，整體難易度中間偏難，尤其閱讀測驗部分，連考題的選項中都有許多難字，若是考生不夠細心、知道的單字不夠多，需花很多時間作答；作文部分則考看圖說故事，需要考生發揮想像力，有創意又合情合理的結局，才能抓住閱卷老師的心。

松山高中老師許亞君表示，今年選擇題的詞彙部分詞性分佈平均，題目題幹清楚，學生只要掌握課本中的單字片語，很容易作答；綜合測驗部分，中正高中老師吳佳穎說，今年轉折語考的比較多，學生必須熟悉片語、轉折語和搭配用法，才能正確作答。

閱讀測驗是最具有鑑別度的部分，主題包括專門研究毛小孩認知能力的新創公司、巴西傳統武術卡波耶拉的歷史等，成功高中老師陳國泰說，多數是介紹歷史脈絡，閱讀這類型時間排列的文章，就需要考生很好的理解能力和細心，否則很容易錯判。

陳國泰表示，閱讀測驗也考出了許多「以下何者為是／非」的是非題，若考生沒有辦法整篇讀懂，恐需要花很多時間回到文章重複查，才能得到答案，且不只文章難，連選項都有很多難字，像是venture這個字，一般學生認為是「冒險」，但文章中是要表達「新創公司」，考生若只憑常識，就很容易選錯。

今年作文考出看圖敘事，要考生想像第四幅圖片可能的發展，成淵高中老師李宜樺建議，要拿高分，第四格的部分就是關鍵，可以寫說人太多只好回家，但在路途中偶然發現了更美麗的景點或餐點，或是也可以用倒敘法來寫，先寫今天一家人發現了多美的地方，再回頭帶出，是因為早上路上塞車、要到的地方又都是人，才偶然發現了秘境。

(中時)