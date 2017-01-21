民進黨：廣開青年參政管道 人才留地方

民主進步黨青年發展部主任黃守達今天表示，將持續廣開青年參政管道，鼓勵青年有機會回家鄉；民進黨西元2017年使命，要幫青年世代接下傳承接力棒，回家鄉生根、深耕。

台中市出身的黃守達應民進黨台中市黨部邀請，參與「台中青年．議同參政寒假青年營」，對談台中市政府新聞局長卓冠廷、民進黨籍台中市議員張雅旻。

黃守達表示，青年部將持續廣開青年參政管道，鼓勵青年有機會回家鄉，以實際行動翻轉重北輕南無視台中等資源分配不均困境。

黃守達說，青年部今年兩個工作目標，一個是向下扎根、另一則橫向連結。向下扎根就是要把公民培力落實到高校生，呼應民進黨18歲公民權訴求，號召青年入黨，把台灣民主基礎往下打。

橫向連結分，他說，青年部近2年積極經營各縣市青年組織，甚至接洽台灣在各國留學生組織，就是要把人才留在故鄉。

黃守達表示，他在台中萌芽、在台北茁壯，很清楚重北輕南無視中問題。青年部向下扎根與橫向連結兩大工作目標，就是要幫民進黨把人才留在地方。改革不只是馬拉松，更是接力賽。1060121

(中央社)