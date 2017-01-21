民進黨：廣開青年參政管道 人才留地方
民主進步黨青年發展部主任黃守達今天表示，將持續廣開青年參政管道，鼓勵青年有機會回家鄉；民進黨西元2017年使命，要幫青年世代接下傳承接力棒，回家鄉生根、深耕。
台中市出身的黃守達應民進黨台中市黨部邀請，參與「台中青年．議同參政寒假青年營」，對談台中市政府新聞局長卓冠廷、民進黨籍台中市議員張雅旻。
黃守達表示，青年部將持續廣開青年參政管道，鼓勵青年有機會回家鄉，以實際行動翻轉重北輕南無視台中等資源分配不均困境。
黃守達說，青年部今年兩個工作目標，一個是向下扎根、另一則橫向連結。向下扎根就是要把公民培力落實到高校生，呼應民進黨18歲公民權訴求，號召青年入黨，把台灣民主基礎往下打。
橫向連結分，他說，青年部近2年積極經營各縣市青年組織，甚至接洽台灣在各國留學生組織，就是要把人才留在故鄉。
黃守達表示，他在台中萌芽、在台北茁壯，很清楚重北輕南無視中問題。青年部向下扎根與橫向連結兩大工作目標，就是要幫民進黨把人才留在地方。改革不只是馬拉松，更是接力賽。1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。