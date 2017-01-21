周立波涉持槍枝毒品 美法院傳訊後交保

中國大陸知名脫口秀演員周立波涉嫌非法持有槍枝和毒品，當地時間20日在美國地區法院接受傳訊。他在交保離開法院前表示，車內的槍枝是合法的，但沒有提及毒品一事。

新華社今天報導，周立波繳納5000美元保釋金後，在妻子和律師陪同下離開。

周立波在離開前對媒體記者表示，他車裡的槍枝是合法的。但他沒有說明槍枝是何人所有，也沒有提及毒品一事。

美國地區法院將於3月9日開庭審理此案。中國大陸駐紐約總領事館發表聲明表示，將密切關注案件進展。1060121

(中央社)