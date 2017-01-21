劉德華養傷至少3個月 想回家過年

我要評比

香港藝人劉德華早前在泰國墜馬受傷，目前在港接受治療，據報導，他養傷起碼要3個月，農曆年臨近，劉德華很想回家過年。

根據明報的報導，劉德華的傷勢未算太嚴重，毋須動手術，他返港在養和醫院才休息了兩天，情況已穩定下來。

據報導，劉德華的骨盆撕裂，需要自然癒合，起碼要3個月時間。

而他目前只能吃止痛藥，但他連日來痛到不能入睡。雖然醫生建議打石膏，但他不要，寧願由相熟跌打醫師醫治。

報導表示，劉德華很傳統，對農曆新年很重視，他原先計畫今年陪老婆到馬來西亞娘家提早團圓，再返港陪父母迎新歲。

但墜馬意外打亂了他的農曆新年安排。

據說，劉德華的女兒向蕙（Hanna）不方便在醫院出入，劉德華返家休息的話，「向蕙」就是心靈雞湯，是最好的止痛藥。

因此，他希望農曆新年前出院，在家過年。但他還是要聽醫生的意見。1060121

(中央社)