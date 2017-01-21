川普就職演說 包道格： 勾起顛覆性回憶
卡內基國際和平基金會副會長、前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長包道格表示，川普總統的就職演說，宣布了一種激進的治理方法，勾起人們對美國首位平民總統安德魯．傑克森統治時期戲劇性的顛覆回憶。
包道格指出，川普20日的演說，無關歷史，但卻是一項歷史性的資訊和參考，他佈達激進治國法，讓人憶起美國第7任總統安德魯．傑克森1828 年的戲劇化顛覆治政法 但川普未討論歷史，而是以一種情緒化的方式表達今日美國人對國家的不滿。
傑克森執政期間曾抵制中央銀行、拒行聯邦法規，並因貿易關稅引發區域性衝突，任內並大舉遷移印地安人，及簽署軍力動員法。
包道格認為，川普的意圖明顯，就是要讓那些穩坐舒適位置的人感到不舒服。
至於川普演說中，提及外交政策，表示美國優先，包道格認為，其實川普的主要說的並不在外交政策。
.約翰霍普金斯大學教授、AIT理事卜道維則認為，川普演說是「純川普」，只有民粹主義和承諾，沒有政策。
卜道維表示，演說中的美國第一和保護主義 尤其令人感到不安。他強調，美國利益只有在與他人，尤其是跟朋友合作下實現，也才能居領導地。川普的演說不是一個令人鼓舞的開始。
(中時)
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