年金改革 郝柏村：不要追溯既往
前行政院長郝柏村今天談及年金改革表示，軍公教是政府任用人員，退休是政府責任，但「不是進到人民口袋裡的錢，叫他吐出來」，「這叫改革？」國家應堅守信用立場不追溯既往。
郝柏村與兒子、宣布參選中國國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌上午接受媒體採訪，郝柏村說，沒有一個改革是要追溯過去，吐出過去的錢，這恐怕很難成立。
至於國民黨主席選舉，郝柏村表示，「我只覺得郝龍斌最好，並不是因為他是我兒子的關係」，他是站在國家、黨立場，「我要支持他」。
他說，兩岸過去花30年磨合出九二共識，就是一中各表、和平共存發展，九二共識是台北、北京和華盛頓三方等邊三角形關係，這是對台灣人民目前最好，也是國際政治現實。
郝柏村表示，中國大陸、美國和俄羅斯3強爭霸，台灣在3強爭霸中選邊要注意，「等距離對我們最有利」，不能做任何一方棋子，否則最後是台灣人遭殃。1060121
(中央社)
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