年金國是會議22日登場 全教產拒絕參加

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全國教育產業總工會今天表示，明天登場的年金改革國是會議是為貫徹政府獨裁年金改革版本而開，拒絕參加會議背書。

年金改革國是會議明天舉行，監督年金改革行動聯盟將動員上街頭抗議。

全教產表示，副總統陳建仁日前發布的年金改革版本沒採納不同職業別特殊性，也從沒出現在20場年改會及4場分區座談會上，不是所有總統府國家年金改革委員會委員們意見，更不是「從下而上」、「傾聽民意」。

全教產說，草案版本讓前面召開的會議都是假的，明天會議也只是貫徹政府獨裁年金改革版本而開，拒絕背書，堅持公開、公正的國是會議。1060121

(中央社)