學測英文閱讀測驗鑑別度高 高分關鍵

我要評比

台北市高中英文科教師團隊今天表示，今年大學學科能力測驗英文科試題中間偏難，以閱讀測驗最具鑑別度，將成為影響分數高低關鍵。

台北市高中英文科教師團隊表示，英文科詞彙題部分，詞性分布平均，題幹敘述清楚，是選擇題中最平易近人的部分，考生只要複習熟練課本單字片語，就可順利作答。

文章閱讀部分，台北市教師團隊說，綜合測驗主題包括針眼症狀和感染途徑、可調整尺寸鞋子、天氣與生產力和工作效率關聯，考生須熟悉片語、轉折語和搭配用法，才能正確作答；文意選填則敘述洋蔥在古埃及象徵意義，要清楚掌握詞性和上下文意連貫性才能作答。

台北市教師團隊說，閱讀測驗有3篇主題是介紹歷史，如巴西傳統武術、19世紀美國畫家與英國飲茶傳統演變等，這種用時間順序排序的文章，要仔細閱讀上下文，錯過一些脈絡，可能會被誤導，而今年閱讀測驗較多是否判斷的考題，如果整篇沒讀懂，就得花較多時間找線索對應答案。

台北市教師團隊表示，今年試題屬於中間偏難，比去年略難一些，以閱讀測驗鑑別度最高，可能是影響分數高低關鍵，但如果考生花太多時間在閱讀測驗，後面作文可能會寫不完。1060121

(中央社)