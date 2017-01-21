潘基文胞弟涉行賄 美要求南韓協助逮人
聯合國秘書長潘基文的胞弟因涉嫌行賄遭美檢在紐約起訴後，官員今天證實，美國政府檢察官要求南韓協助逮人。
法新社報導，這項於10日拆封條的起訴書，針對試圖銷售越南河內1項8億美元建築案，指控南韓建設公司京南企業（Keangnam Enterprises）高級主管潘基相（Ban Ki Sang，音譯）與在曼哈頓擔任房地產經紀人的兒子潘周憲（Joo Hyun Bahn，音譯）。
兩人都以行賄、洗錢與共謀罪遭到起訴。
美檢指出，這樁跨國賄賂共謀發生在2013年3月到2015年5月間，且與試圖出售京南企業在河內興建、擁有的住商混合建築有關。
本案聚焦在企圖讓1名中東官員買下這塊地產。
美檢表示，這對父子同意先支付前金50萬美元，交易完成後再付200萬美元，並於2014年4月，將50萬美元從南韓匯至1個位於紐約的帳戶。
路透社引用韓聯社不具名消息來源報導，南韓司法部正與美國政府通力合作，配合其逮捕潘基文胞弟的要求。（譯者：中央社許湘欣）1060121
(中央社)
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