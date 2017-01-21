川普就職未提一中 陸學者：當家不同了

美國總統川普就職前曾質疑「一中」政策，卻在就職演說中隻字未提。中國大陸學者郭憲綱認為，川普清楚當家後局勢要符合美國利益，若徹底推翻「一中」，對美國沒有好處。

中國國際問題研究所副所長郭憲綱今天受訪表示，川普在候任總統時期想拿「一個中國」當籌碼，交換美國在貿易方面的利益，是種試探態度，但北京迅速回應並強調「一中」原則是不可談判的。

郭憲綱說，中國有句俗諺叫「不當家不知柴米油鹽貴」，當家與否看問題和處理問題的方式都不同。川普心裡清楚，徹底推翻「一中」原則對美國一點好處都沒有，所以就職演說中就沒有這麼講了。

至於川普在就職演說中也沒提到「中國」，郭憲綱認為並不意外，因為川普談話重點放在振興美國經濟，對外關係僅提到要打擊伊斯蘭恐怖主義，而這是單靠美國無法完成的艱鉅任務。

他說，川普若要打擊激進組織伊斯蘭國（IS），需要和中國大陸合作。川普雖認為中國大陸的經濟實力和產品競爭力對美國構成極大挑戰，但這和伊斯蘭極端主義對美國的威脅是兩回事。

儘管如此，郭憲綱仍認為，川普上台後中美貿易摩擦會增加，美方可能鎖定中國大陸輸出對美製同類產品競爭力較強的品項徵收高額關稅，陸方也會以同樣做法反制，雙方可能鬧上世界貿易組織（WTO）裁決。

郭憲綱表示，川普近來對消除美中貿易不平衡的談話雖然嚴厲，但雙方摩擦預料仍在可控範圍內，不會發生兩國根本利益的衝突。

他說，北京也可藉此告訴川普，中美貿易不平衡最大原因是美國對中國大陸的高科技產品出口禁令。由於川普沒有濃厚意識型態色彩，禁令解除有望取得突破，但要經過至少3、4個月的摩擦期才有可能取得共識。1060121

(中央社)