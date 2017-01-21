阿嬤寵孫天天10份水果 養出92公斤國中生

台中市一名男童不喜歡營養午餐，阿嬤天天為孫子準備5種共10份水果帶去學校吃，上國中後體重達92公斤但沒多長高，經由中醫師林育誠以中醫轉骨方及均衡營養調理才長高4公分。中央社記者郝雪卿攝 106年1月21日

台中市一名男童不喜歡營養午餐，阿嬤天天為孫子準備5種共10份水果帶去學校吃，上國中後體重達92公斤但沒多長高，經由中醫轉骨方及均衡營養調理才長高4公分。

台中市開業中醫師林育誠在門診中發現一名阿嬤帶著就讀國中的孫子前來就醫，阿嬤覺得孫子太胖希望來接受中醫減重，又說孫子不喜歡吃學校的營養午餐，所以每天都準備5種不同水果共10份讓孫子帶到學校吃，而孫子每次都把水果吃光光。

林育誠評估小男生的身體狀況後認為，男童上了國中才長到167公分，卻重達92公斤，一旦小男生的生長板癒合，就來不及增高了，所以用中藥山茱萸、山藥、地黃、牡丹皮、茯苓、澤瀉、黨參、白朮、甘草及紅棗等中藥熬成轉骨方為小男生增高，經過1個療程的轉骨治療，男童順利長高4公分，療程仍繼續進行中。

除了為男孩進行轉骨增高的治療，林育誠並提醒男童必須運動，一旁的阿嬤卻立刻制止說，孩子有氣喘，不能運動，而且阿嬤說空氣中的pm2.5濃度太高，小孩不適合出去運動。

林育誠覺得男童只是因為太胖，所以走路有點喘，並不是真的有氣喘病，所以又建議男童游泳，但是阿嬤說游泳池的水有加氯消毒，對孩子不好。林育誠說，阿嬤愛孫心力，但是實在有點「保護過度」了。

林育誠提醒社會上的「嬤寶」和「媽寶」說，成長發育期的孩子應該營養均衡，水果也是「甜食」，過多或太少都不恰當，阿嬤及媽媽應避免放縱飲食，以免養出矮矮胖胖、長不高的下一代。

負責為小男生衛教的營養師吳采柔指出，阿嬤給孫子準備水果並沒有錯，5種水果也沒有錯，但是準備的份量太多了，放著學校的正餐不吃，一次吃下10份水果，這樣會導致糖份過高，其他營養卻不足。1060121

(中央社)