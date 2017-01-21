觀禮群眾少 川普就職場面超冷清
美國總統川普今天宣誓就職，不過，前來參加的群眾明顯較2009年前總統歐巴馬首度就職時來得少，媒體利用視角幾乎一樣的空拍照比對兩場典禮，凸顯川普就職場面格外冷清。
美國有線電視新聞網（CNN）網站比對今年與2009年歐巴馬首次就職的現場照片，國家廣場（National Mall）上的群眾規模大幅縮小，許多區塊完全空無一人，跟8年前幾乎被群眾擠得水泄不通的情況差異極大。
CNN還說明，這張空空蕩蕩的照片是川普進行宣誓演講時所拍，已經是群眾最多的時候。
況且，根據華盛頓地鐵管理局，早上11時的時候，乘車人次為19萬3000，但8年前同一時間，乘車人次就已達51萬3000，即使是4年前歐巴馬連任宣誓就職，乘車人次都還有31萬7000。
美聯社報導，就算美國前總統小布希（George W. Bush）2005年第2次的宣誓就職典禮，到11時的時候，乘車人次也有19萬7000。（譯者：中央社許湘欣）1060121
(中央社)
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