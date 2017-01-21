美新舊第一夫人尬衣Q 蜜雪兒再穿吳季剛
美國新第一夫人梅蘭妮亞今天穿粉藍色套裝出席川普就職典禮，頗有前第一夫人「賈姬」味道；上午在白宮迎接川普伉儷的歐巴馬夫人蜜雪兒，則再度選穿台裔設計師吳季剛的服裝。
路透社報導，梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）選擇美國設計師雷夫羅倫（Ralph Lauren）的粉藍色短版剪裁外套搭配同色系洋裝。時尚雜誌Elle形容簡直像是「賈姬」賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy）1961年就職典禮裝扮的翻版。
法新社和「每日郵報」（Daily Mail）網站等媒體報導，蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）再度選擇吳季剛（Jason Wu）設計的酒紅色套裝。蜜雪兒2013年和2009年在丈夫歐巴馬兩場總統就職舞會上，就是選穿吳季剛的作品。
除了歐巴馬的就職舞會，蜜雪兒去年3月在白宮國宴上接待加拿大總理時，也選穿吳季剛的花朵圖案禮服小露香肩，展現春天氣息。
此外，川普的大女兒伊凡卡（Ivanka）今天選穿名設計師奧斯卡‧德拉倫塔（Oscar de la Renta）品牌的白色套裝。總統大選敗給川普的希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）不約而同穿著白色系，選擇雷夫羅倫的褲裝。（譯者：中央社盧映孜）1060121
(中央社)
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