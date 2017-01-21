熱量王 巧克力酥片2塊超過1大碗白飯熱量

巧克力酥片熱量高，1.7塊熱量等於1碗白飯。（國健署提供）

水果軟糖和花生牛軋糖糖分高，分別吃5顆、6顆，便超過一天糖分建議上限。（國健署提供）

過年大餐熱量高，你知我知大家知，但飯間若繼續零食不離口，當心年後胖一圈！據衛福部國健署資料，巧克力酥片高居零食界的「熱量王」，一塊熱量高達168大卡，5塊就逼近成人一天熱量的一半；水果軟糖和花生牛軋糖是為「含糖王」，只要分別吃5顆、6顆，便超過一天糖分建議上限。

家人親友春節聚餐，大話家常同時，嘴巴也停不下來，讓不少原本就因吃大餐、攝取過多熱量的民眾，因零食而讓熱量持續破表。衛福部國健署長王英偉說，過節聊天吃零食，應遵循「零食分享吃，減量增健康」原則，慢慢吃、和親友一起吃，增進感情又能避免過量。

為增加口感，零食多會添加許多糖和調味料、甚至透過油炸增加香氣和酥脆感。國健署表示，一塊35公克的巧克力酥片、熱量達168大卡，吃2塊就超過1大碗白飯熱量，以60公斤成人為例，吃5塊熱量就逼近一天上限值的一半。

國健署指出，水果軟糖、牛軋糖這些零食雖然體積小，但糖含量卻相當可觀；資料顯示，每顆水果軟糖和牛軋糖的含糖量，幾乎和1整顆方糖無異，分別吃5顆、6顆，便超過世衛WHO的一天糖分建議。

民眾若每天吃入的零食熱量都逾900大卡，春節6天下來，累積的熱量需爬18座101大樓、2046階樓梯才消耗的掉。王英偉提醒，春節正餐之餘，民眾應多以原味堅果、原型水果解嘴饞，除了能促進腸胃蠕動、增加飽食感，也讓維生素和礦物質不致匱乏。

(中時)