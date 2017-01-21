川普就職晚會 第一家庭美女大車拼
美國總統川普與第一家庭成員在連串就職活動後，連趕3場慶祝晚會，不過晚會的焦點不是川普，而是盛裝開舞的第一夫人梅蘭妮亞與第一千金伊凡卡。
美國新任第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在連日就職活動後，與川普（Donald Trump）連續出席3場慶祝晚會，感謝支持者力挺，並向美國軍人致敬。
川普瞭解晚會活動焦點在妻子與其他第一家庭成員身上，簡短發言後，第一夫婦即開舞。
本屆美國總統就職流行界的幸運兒是資深設計師艾維皮耶（Herve Pierre）。梅蘭妮亞選擇皮耶的白色露肩晚裝，配上胸前同色裝飾剪裁，最特別是腰上的紅色綁線與裙襬高衩。
艾維皮耶是流行設計師品牌卡羅琳娜．海萊拉（Carolina Herrera）的前任創意總監，擅長現代流線式設計，吸睛度高。梅蘭妮亞參與皮耶的創作，交出這套引起全球話題的晚裝。
前第一人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）與台裔設計師吳季剛（Jason Wu）的流行情緣，掀起全球流行界對新銳設計師的期待，也反應出美國社會局勢。
梅蘭妮亞捧場美國品牌雷夫羅倫（Ralph Lauren）後，依個人喜好，穿上獨立設計師的作品。許多美國設計師因政治信仰，公開拒絕為新任第一夫人設計。
同場焦點還有第一千金伊凡卡（Ivanka Trump），伊凡卡穿上已故設計師品牌奧斯卡．德拉倫塔（Oscar de la Renta）和卡羅琳娜．海萊拉的晚裝，連踩兩場晚會，同樣美艷動人。
流行評論認為，伊凡卡猶如公主夢成真，及地的雪紡長裙充滿公主味道，梅蘭妮亞的晚裝較有個人風格。1060121
(中央社)
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