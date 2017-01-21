沒有不會的！蔡依林毛筆字 工整猶如印刷體
「唱跳天后」蔡依林曾自謙不是天才是「地才」，如今的實力都靠努力，然「藝術」這檔事，其實是需要天分的，而她除了能歌善舞外，當作興趣的翻糖蛋糕，竟也做得很不錯，還能出國比賽拿獎，其實根本很有藝術天分，如今又曝光另一種才能，讓人驚嘆到底天后有什麼不會的呢？
天后蔡依林昨在微博開直播，跟粉絲大聊最近愛看韓劇《鬼怪》，表示看過《屍速列車》後，被孔劉迷得神魂顛倒，榮登天后心目中的「新歐巴」，Jolin之後更加碼拿出珍藏寶藏，是她小學時候寫的書法作品，雪白宣紙上寫的是杜甫的〈絕句〉，天后表示：「小時候的才藝～還被爸媽收藏著！好害羞 書法佳作的窩」，這一手好字讓網友驚艷不已，直呼Jolin字跡娟秀清麗，工整猶如印刷體，忍不住讚嘆她真是「大藝術家」，十項全能也太強大。
(中時電子報)
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