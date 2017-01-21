小栗旬又當爸！山田優產二胎不懼當媽苦

小栗旬、山田優二度當爸媽。（圖／取自小栗旬微博、yu_yamada_ Instagram）

山田優在宣布順利產下第二胎。（圖／取自yu_yamada_ Instagram）

34歲日本男星小栗旬2012年與小2歲女星山田優完婚，兩人3年前誕下一女，昨(20日)公司宣布山田優順利生下二胎，今早她本人也在Instagram報喜，感恩說：「今後將成為兩個孩子的母親，雖然可能會很辛苦，但仍感謝新生命的到來」，但未透露第二個寶寶的性別與確切的生產日期。

山田優所屬事務所昨在代官山舉行新年會，去年站在渡邊謙身邊的她，今年卻未現身，不久公司便宣布原來山田優生寶寶去了，已順利成為兩個孩子的媽，據悉她的預產期原為今年2月，如今寶寶提早報到，母子均安，山田優也開心期許說：「希望今後家族能一起同心協力、快樂生活」。

(中時電子報)