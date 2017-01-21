春節將屆 澎湖議長劉陳昭玲訪養護院民
再過一個星期，就是農曆春節了，澎湖縣議長劉陳昭玲專程前往澎湖惠民醫院養護之家探訪無法返家團圓的長者院民，向他們賀年，有長者感動的落淚，場面溫馨感人。
澎湖惠民醫院利用假日為院民舉辦新春感恩餐會活動，劉陳昭玲在院長陳仁勇及護理長林姿妤的陪同下，前往探視賀年，並一一致贈受照顧的院民一份春節蛋糕等禮物，溫暖了每名院民的心。
劉陳昭玲感謝惠民醫院的悉心專業照料，並了解院民的身體狀況，叮嚀每名院民與病友，歲末天寒，要做好保暖，對議長親臨看顧問候，讓院民深為感動。
天主教澎湖惠民醫院以耶穌基督的精神服務病人，視病猶親，在澎湖屬於好口碑的民間醫院，民國87年增設護理之家部門，希望讓老人得以安享餘年，貧病者有舒適安樂的家。1060121
(中央社)
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