新春加持訪10大路線 新北市報你知

農曆新年將至，新北市民政局整理10大初一走春路線，依照主祀神明、方位以及時辰讓民眾可以選擇屬於自己的加持路線，讓民眾雞年吉運加持、財源廣進。

民政局長江俊霆表示，過年期間到寺廟走春是傳統習俗，而新北市境內的不同寺廟都是走春熱門景點，今年民政局特別整理了10大神明加持路線，就是希望大家可以依照自己的願望在開春第一天就金雞報喜迎好運。

民政局建議的10大神明加持路線依照求財健康、消災豐收、學業愛情、心靈平靜、健康漁獲以及考試生育分門別類，民眾可以在大年初一選擇吉時吉方參拜。

首先求財健康可以選擇「水金九登高」，以及「淡水賞櫻秘徑」兩條路徑，這兩條路線分別經過勸濟堂、清雲殿與緣道觀音廟與無極天元宮，觀音、關公與神農大帝一次包。

如果想要消災豐收則可以挑選「文青藝術輕旅」、「平溪山城懷舊」、「坪林品茶豆腐趣」與「孫龍步道踏青」三條路線，這三條路線的主祀神明除了常見的玄天上帝與觀音大士外，還集合了戰國名將孫臏以及安史之亂中的死守睢陽的張巡、許遠，是10大走春拜拜路線當中的獨家正氣路線，最適合軍警走春參拜。

想要學業愛情雙修也不用擔心，走一趟「北海岸脫離單身」法鼓山的智慧文殊菩薩可以求學業順利，緊接著到朱銘美術館浪漫約會，最後在金剛宮四面佛的加持下回到金山老街泡湯，為兩人感情加溫絕對是學生約會不敗行程。

求心靈平靜的就必選「香山碧潭任遨遊」，拜訪大香山慈音巖以及供奉釋迦摩尼佛的廣明禪寺，不僅可以感到內心平靜，結束後還可以拜訪碧潭最夯碧潭水舞，享受與自然物我合一的逍遙自在。

而開春第一天如果想要來一趟精實的單車參拜路線，「貢寮走春鐵馬行」不僅可以參拜當地漁民求漁獲豐收的仁和宮，還可以單車遊北海岸，威遠廟除了正氣凜然的鄭成功可以給市民加持外，更是捕捉日出、夕照的熱門景點，走一趟「貢寮走春鐵馬行」絕對可以健康又豐收。

如果想在都會地區享受購物樂趣並且同時求取考試生育好運氣，「摩登觀光參拜趣」絕對是唯一選擇，林口頂福巖與竹林山觀音寺都是全國知名香火鼎盛的寺廟，其中頂福巖的顯應祖師能預知禍福更是許多民眾新年走春必訪，參拜結束前往三井outlet吃遍世界各地美食。1060121

(中央社)