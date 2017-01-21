東風41第二旅傳在東北 41A已服役
有軍事評論分析，中國大陸解放軍第二個東風41旅很可能已經部署在東北，而第一個東風41旅已換裝升級為東風41A。
香港軍事評論員梁國樑今天在明報發表文章指出，在美國總統川普宣誓就任前夕，大陸網路日前曝光了東風41穿街過市的照片。
文章指出，從讓路車輛所見，唯一看見車牌的兩輛車都屬於黑龍江大慶市，一輛無法判斷地點，兩輛則說明此地便是黑龍江省。
據此推斷，傳說中的第二個東風41旅很可能已部署東北。
文章指出，東風41是大陸最先進的戰略核飛彈，據分析，東風41射程1.4萬公里，可打擊美國全境；東風41是多彈頭分導洲際飛彈，可以配置3個、6個、10個彈頭。
當裝載10枚分導式熱核彈頭時，每枚彈頭的威力仍有20萬噸當量，相當於投向廣島原子彈的10倍。
東風41飛彈採用了電腦控制的慣性制導系統，這使得飛彈的命中精度大幅提高。
此外，它採用多彈頭獨立重返大氣層載具技術，每個分彈頭都有獨立的飛行彈道，可調整軌跡攻擊不同目標。
東風41具備3種發射方式，一是加固地井發射；二是鐵路發射，一輛專列可載3枚飛彈，以10個分彈頭計算，一次齊射便可攻擊30個目標；三是公路發射。
文章表示，公路發射才是百分之百的機動發射，也是機動性最強的一種發射方式。
文章引述海外媒體報導，第一個東風41旅已部署在河南省信陽市；信陽市交通四通八達，為東風41旅的部署和機動提供極為方便的條件。
此外，信陽與湖北交界便是著名的大別山，這條延綿數百公里的山脈正好為東風41提供了掩蔽和藏身之所。
由於大陸沒有能夠攜帶核彈頭進行跨洲飛行的戰略轟炸機，三位一體核力量獨缺空軍，在此情況下，公路機動的東風41便擔當起大陸核報復的主力。
因此，文章表示，僅在信陽部署一個東風41旅顯然不夠，東北則是部署第二個東風41旅的最佳地點。
大陸東北距離美國最近，無論是飛越北太平洋線還是飛越北極線，比信陽可減少2000公里，極大壓縮美國的預警時間，從而提高命中機率。
文章認為，如果第二個東風41旅部署在東北，信陽的第一旅很可能已換裝升級為東風41A旅，第三個東風41A旅很可能接著部署在西部戰區。1060121
(中央社)
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