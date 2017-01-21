穿衣心機 川普愛將搶走第一夫人風頭

川普就職典禮居然有人的穿衣風格比美國新第一夫人梅蘭妮亞還有心機？而搶風頭的這個人正是丈夫麾下大將康威。

路透社報導，梅蘭妮亞（Melania Trump）選擇美國設計師雷夫羅倫（Ralph Lauren）的粉藍色短版剪裁外套搭配同色系洋裝。時尚雜誌Elle形容簡直像是「賈姬」賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy）1961年就職典禮裝扮的翻版。

不過最引人注目的是川普競選總幹事康威（Kellyanne Conway）服裝，她頭戴愛國紅帽，身穿紅白藍色配銅釦的套裝。美聯社說是古馳（Gucci）軍裝風格羊毛大衣。

這套大衣讓人想起美國獨立戰爭時代，社群媒體上掀起一波搞笑留言和貼圖熱潮，有人拿她與柏靈頓熊（Paddington Bear）、拿破崙和胡桃鉗娃娃等相比。

哈伯（Michael Hopper）在推特上寫道：「誰穿得比較好，康威還是柏靈頓熊？」網友笑回「當然是柏靈頓熊」，還有人留言「這個女人穿得這樣我們要如何認真看待她」。（譯者：中央社盧映孜）1060121

(中央社)