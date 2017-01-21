學測英文作文 故事連貫創意結局是關鍵
今天是學測第二天，英文作文考出遊遇到塞車人潮，台北市教師團建議，故事要有連貫性，可多描述情節來增加故事張力，結局若能發揮想像力，較易拿高分。
翻譯題以「玉山」為主題，要求考生翻譯「玉山（Jade Mountain）在冬天常常覆蓋著厚厚的積雪，使整個山頂閃耀如玉」，以及「征服玉山一直是國內外登山者最困難的挑戰之一」。
英文作文則考看圖說故事，提供3幅連環圖片，第一幅圖片是全家準備出遊，第二幅圖片是路上遇到大塞車，第三幅圖片是到觀光景點發現大批人潮，要考生想像第四幅圖片可能的發展，然後寫出一篇涵蓋每張圖片內容且結局完整的故事。
台北市英文科教師團隊表示，玉山主題已經是第二次出現，考生應該不陌生，第一題中的「閃耀如玉」，建議用「glitter」，第二題的「征服」則建議使用「conquer」。
作文部分，台北市英文科教師團隊指出，圖片中的一些關鍵元素要寫出來，例如後車廂、行李、塞車、人山人海等，但擔心會有考生用中式英文，將人山人海寫成「people mountain people sea」，另外也要點出失望等情緒，才能接到最後發展。
台北市教師團隊指出，最後一張圖不易發揮，因為很多家庭可能選擇回家，但可延伸到轉回家路上，反而碰到很漂亮的景點或餐廳，若用倒敘法描述眼前看到的美景，是因遇到塞車和人潮而轉向後遇到的意外收穫，可能分數會更高。
台北市教師團隊建議，考生要記得交代故事背景，例如家人之間的對話、對出遊的期待、看到塞車和人潮後的失落等，增加故事的張力，如果每張圖片都分開寫，故事就會沒有連貫性，而最後一張圖若能合情合理又兼具想像力，較易拿高分。1060121
(中央社)
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