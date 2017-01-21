廢監院承諾遭疑 李俊俋：廢除主張未變
總統府正進行監察委員補提名審薦作業，民主進步黨籍立法委員李俊俋今天表示，廢除監察院立場沒變。
澄社和台灣守護民主平台上午舉辦「從監察院的存廢議題出發，再度檢討蔡政府曾經承諾的憲政改革座談會」，澄社社長邱文聰表示，總統蔡英文選前「廢除監察院」的政治承諾，至今未見有具體規劃與行動，呼籲蔡總統應對這次提名要有適當宣示，明確表示是最後提名，才不會變成未來改革阻礙。
與談的李俊俋表示，民進黨廢監察院主張從頭到尾沒變。為何要補提名11名監委？他說，蔡總統曾邀他到總統府討論，當時他表達反對立場，但蔡總統說憲法規定就是要提名，「有沒有辦法利用提名人選達到要達到的目的」，就是透過補提名11名監委發揮監督功能 。
他說，民進黨廢監察院態度沒變，且調查權是國會應有權力，監察院彈劾、糾舉權未來應回歸立法院，拜託社會各界共同努力。
與會的時代力量籍立委徐永明表示，廢除監察院的修憲主張，未來在立法院審查時會要求被提名人表態，但政府如果是透過提名程序去思考監察院問題，會變得非常複雜，且相關承諾有意義嗎？
他說，時力立場是希望回到憲改層次，目前各黨都有提修憲案，呼籲立法院長蘇嘉全召集成立修憲委員會，希望下會期有進展。1060121
(中央社)
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