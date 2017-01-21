祖孫情深 阿嬤陪考為視障孫暖手遞熱茶

大學指考第2天，高雄氣溫驟降，充滿寒意，考生及陪考家長禦寒衣物紛紛出籠，高師大分區一名陪考阿嬤牽著視障孫子的手，還為孫子送上熱茶，讓孫子裡外備覺溫暖，場面溫馨。

謝姓視障考生上午由阿嬤陪同參加學測，阿嬤從小就陪孫子上學直到高中，祖孫情深溢於言表。

謝姓考生出生後沒多久，醫生檢查發現他的視覺有問題。阿嬤說，孫子從小就很貼心、很懂事、很上進，喜歡到學校唸書，更想結交不同個性或背景的同學朋友，因此沒有讀特殊學校，而是選擇一般的國中小及高中，文山高中畢業後，繼續考大學。

謝姓考生感謝阿嬤陪他成長，他說，從小受老人家疼愛，阿嬤還跟阿公開車帶他到處玩。他目前視力左眼0.01、右眼0.02，左眼幾乎看不到，右眼只能看到模糊的影子。

他希望，以後能夠幫助更多人，立志要考諮商輔導科系，未來當一位好的輔導老師。

謝阿嬤則謝謝高師大費心安排單獨的特殊試場讓孫子應試，不會因用打字機聲響影響到他人。

高雄一考區主任、高師大校長吳連賞表示，特殊考場除了場地、設備需要符合考生的需求外，也請特教老師監試。副校長王政彥也稱讚謝姓學生有如蕭煌奇第二，尤其他那首感動人心的歌曲「阿嬤的話」，似乎是這對嬤孫的寫照。1060121

(中央社)