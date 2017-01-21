元宵遶境貼香條 新港奉天宮邀祈福

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農曆春節在即，元宵遶境將至，嘉義新港奉天宮今天張貼香條，宣告媽祖行經路線，邀民眾參與祈福。

嘉義新港奉天宮上午由董事長何達煌率董監事，舉行送神謝太歲儀式，感謝農曆丙申年值年太歲一年庇佑平安，並宣告新港媽祖在丁酉年元宵遶境及張貼香條。

何達煌指出，新港奉天宮元宵遶境活動，將於2月7日至11日進行5天4夜，這項嘉義縣定「無形文化資產」，行經雲嘉2縣、5鄉鎮，由開台媽祖遶境祈福。

何達煌說，張貼香條就是宣告農曆丁酉年元宵遶境揭開序幕，稟告媽祖活動行程後，奉天宮員工開始製作並在遶境行經處張貼香條。

他說，如果媽祖要在此地休息，香條就會貼直的，如果媽祖要從此地經過，香條就會斜著貼，斜的方向就是神轎前進的方向，展現媽祖遶境香條指標的特別意義。

何達煌邀民眾在27日農曆除夕夜，來參加「陪媽祖過年」晚會，並參與大年初一開廟門活動，今年搶得頭香的信眾，將獲贈國家薪傳獎大師雞年交趾陶作品一座；奉天宮也要分送民眾1萬6000個精製幸運福袋。1060121

(中央社)