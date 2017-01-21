北京不夠冷 滑冰季14天史上最短
中國大陸北京市這個冬季氣溫高於往年，頤和園、北海、紫竹院、陶然亭天然湖冰場今天才全部開放。由於立春就得關閉，今年滑冰季只有史上最短的14天。
北京晨報報導，這4大冰場20日接受海事部門檢查，全數過關。自21日起，近100公頃的天然冰場正式對外開放，可讓民眾在結冰的湖面上「過冰癮」。
這4大冰場中，頤和園昆明湖面積最大，達70公頃，設有冰上速滑、傳統冰車、冰上自行車等「老北京」遊樂設施，民眾還能搭「冰上觀光船」飽覽佛香閣、十七孔橋、西堤等皇家園林冬景。
北海冰場面積不到2公頃，但自古有「冬宮」美稱，百年前慈禧太后常到當地觀看清兵的冰嬉表演。今年將呈現歷史悠久的皇家冰嬉、冰上龍舟、冰蹴球等表演。
紫竹院冰場面積10公頃，在4大冰場中排名第二，還擁有高6公尺、長40公尺的北京城內最大冰砌滑梯。陶然亭冰場面積近4公頃，另有5公頃的雪場，是京城唯一有冰有雪的公園。
按規定，北京城內各冰場一律要在立春（2月3日）當天停業。但玉淵潭與陶然亭的雪場活動不受此規定限制，預計活動可持續到2月底。1060121
(中央社)
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