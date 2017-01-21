與川普團隊晤面 游錫堃問：台灣會不會被出賣

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率領台灣祝賀團到華府參加川普總統就職典禮的前行政院長游錫堃表示，他與川普交接團隊資深顧問、傳統基金創辦人佛納晤面時，詢問台灣會不會被川普出賣，佛納告訴他，台灣不必過度擔心。

游錫堃說，他直接詢問佛納台灣是否會被出賣，佛納明確回答他，美台間有台灣關係法，要如何出賣，何況還有國會這一關。

游錫堃一行此次拜會了傳統基金會、2049計劃室和全球台灣研究中心等智庫，與佛納、小布希時代的前副國務卿阿米塔吉、亞太副助卿薛瑞福深入交流。

游錫堃20日出席僑宴接受媒體訪問時表示，他也詢問阿米塔吉，川普就任後，台灣應做那些努力，阿米塔吉指出，台灣有很多機會，也有不少挑戰。

祝賀團的另一成員嘉義縣長張花冠表示，此行見到的多是對台灣友好的議員和智庫。她認為，用「出賣」形容川普上任後可能對台作為不太好，以互利為基礎才是永久的。

張花冠說，川普總統和過去歷屆美國總統不同，較友善開放，台灣的契機也在這裡。

據悉，游錫堃一行在19日並拜會了歐巴馬政府資深官員，趕在歐巴馬政府卸任前代表台灣人民感謝歐巴馬總統對促進美台關係和友誼做的努力。

這次隨同訪美的祝賀團成員還有台中市長林佳龍、國安會諮詢委員童振源，民進黨立委陳亭妃、國民黨立委呂玉玲、柯志恩、林為洲、時代力量立委林昶佐、親民黨立委陳怡潔等。

(中時)