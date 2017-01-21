代課男老師上課猥褻8女童判刑確定
張姓國小男代課老師，前年9月利用上、下課機會，兩個月內對7名女學生伸狼爪，撫摸胸部、大腿和下體、猥褻廿次，案經一罪一罰，最高法院撤銷他十四個利用權勢猥褻罪，改依加重強制猥褻罪各判三年四月刑確定，連同駁回原六個對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪的三年四月刑，共計六十六年八月，有期徒刑合併執行最重卅年刑，張男所犯廿罪，將由檢察官聲請定執行刑，才知合併執行多長刑期。
張二審時定執行刑8年6月，未來確定刑度至少在8年半。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。