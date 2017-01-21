代課男老師上課猥褻8女童判刑確定

張姓國小男代課老師，前年9月利用上、下課機會，兩個月內對7名女學生伸狼爪，撫摸胸部、大腿和下體、猥褻廿次，案經一罪一罰，最高法院撤銷他十四個利用權勢猥褻罪，改依加重強制猥褻罪各判三年四月刑確定，連同駁回原六個對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪的三年四月刑，共計六十六年八月，有期徒刑合併執行最重卅年刑，張男所犯廿罪，將由檢察官聲請定執行刑，才知合併執行多長刑期。

張二審時定執行刑8年6月，未來確定刑度至少在8年半。

(中時)