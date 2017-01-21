學測英文 補教估五標和去年一致

補教解題團隊今天表示，學測英文科中間偏難，但題目陳述簡潔有力，模稜兩可的答案非常少，認真讀好學校教材，就不會拿低分，估計五標和去年一致。

補教老師Gary表示，今年文法題偏少，閱讀測驗長度不像去年那麼長，單字大都集中在Level 3或4，符合學測出題方向。

Gary表示，今年考題特色是出得「很精準」，模稜兩可的答案很少，陷阱也不多，用功的學生應該可以考得很好。選用題材包括寶可夢、無國界組織、天氣影響心情、英國人愛喝茶等，主題涵蓋科技、文化、藝術等領域。

翻譯題部分，出了高中生一定要會的單字和文法，包括be covered with（覆蓋）、conquer（征服）等，文法則是關係代名詞與分詞構句，以及名詞當主詞的單複數變化等。

英文作文出了連環圖片，親子出遊卻遇到塞車和人潮，第四格只有一個問號，讓考生自由發揮。Gary說，連環圖片是學測常見的出法，考生應該不陌生，但建議結尾要寫得明確，且盡量不要寫得很淒涼、悲慘、可憐，最好轉為Happy Ending（快樂結局），比較容易拿高分。1060121

(中央社)