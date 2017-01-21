雞年吉時吉方 道教大法師告訴你

農曆新年到，台灣道教總會大法師邱天相表示，雞年是丁酉年，依奇門遁甲來看，吉門位在正南方、陽貴位在西南方，也就是說以住家為中心，開春向南方走春可以大吉大利。

邱天相說，而向西南方走則可以增強貴人運，相對應的吉時則是卯時、辰時以及巳時，因此要拜拜的民眾可以在上午5時到11時之間朝吉方參拜走春。

邱天相提醒，雞年開春第一天的服裝應該要以帶喜氣的紅色為主，要特別注意的是雖然吉方是在南方以及西南方，但生肖屬鼠的人應該要避走南方，而屬虎以及屬牛者則應該避走西南方。

他說，1月21日（農曆12月24日）是送神日，家中有供奉祖先與神明要「清屯」，記得過程中不要移動香爐，神桌上的神明燈也可以取下擦拭，就可以為未來一年運勢打好基礎。1060121

(中央社)