雞年吉時吉方 道教大法師告訴你
農曆新年到，台灣道教總會大法師邱天相表示，雞年是丁酉年，依奇門遁甲來看，吉門位在正南方、陽貴位在西南方，也就是說以住家為中心，開春向南方走春可以大吉大利。
邱天相說，而向西南方走則可以增強貴人運，相對應的吉時則是卯時、辰時以及巳時，因此要拜拜的民眾可以在上午5時到11時之間朝吉方參拜走春。
邱天相提醒，雞年開春第一天的服裝應該要以帶喜氣的紅色為主，要特別注意的是雖然吉方是在南方以及西南方，但生肖屬鼠的人應該要避走南方，而屬虎以及屬牛者則應該避走西南方。
他說，1月21日（農曆12月24日）是送神日，家中有供奉祖先與神明要「清屯」，記得過程中不要移動香爐，神桌上的神明燈也可以取下擦拭，就可以為未來一年運勢打好基礎。1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。