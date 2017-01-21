大陸漁船東海失事沉沒 1死12失聯

中共海軍東海艦隊指揮部今天表示，中國大陸一艘漁船20日在東海海域失事沉沒，東海艦隊2艘艦艇已抵達事發海域展開搜救。

新華社報導，20日晚間9時40分左右，東海艦隊指揮部接到江蘇省海上搜救中心請求，一艘遼寧籍漁船（遼大中漁15126）在東海某海域失事沉沒，船上共有13人，已找到1具遺體，另有12人失聯，請求海軍艦艇搜救。

接到請求後，東海艦隊派遣宿州艦、吉安艦組成搜救編隊趕往事發海域搜救。值班參謀張坤鵬表示，除兩艘護衛艦外，東海艦隊還投入1架無人機進行空中搜救。1060121

(中央社)