游錫(方方土)問賣台說 佛訥要台勿過慮
前行政院長游錫(方方土)今天證實，他與親近美國總統川普的傳統基金會創辦人佛訥會面時，尖銳請教佛訥，川普是否會賣台？佛訥以「台灣關係法」告訴他，台灣毋須過慮。
佛訥（Ed Feulner）是共和黨大老，在川普仍是候任總統時、他是交接團隊中的資深顧問，不久前總統蔡英文過境，他也以個人身分與蔡總統通電話。
而游錫(方方土)這次代表蔡總統率團訪美，祝賀川普勝選並參加就職儀式，他在儀式結束後透露，自己有與佛訥會面，他以請教的方式溝通許多議題，而佛訥既然是台灣的朋友，在關於台灣是否成為美國對抗中國的籌碼上，他也有話直說問佛訥。
游錫(方方土)指出，他提出的問題「都是滿尖銳的」，他以「外界有人質疑、台灣會被川普出賣、川普會出賣台灣嗎？」請教佛訥；據游錫(方方土)轉述，佛訥回應說「台美間有『台灣關係法』，要怎麼出賣？」
游錫(方方土)說，佛訥的意思是，「不是（美國）總統說要賣掉就賣掉，台灣關係法是國會的，國會立的法，（修改）要國會通過」。
至於川普上任後、台灣要優先考量的相關事項有哪些？游錫(方方土)轉述佛訥說法，台灣有很多機會、也有不少挑戰。
美國國會1979年訂立台灣關係法，在價值觀上堅決反共的前總統雷根儘管競選期間曾誓言，上任後要與中華民國復交，但後來上任後於1982年與中國簽訂「八一七公報」。
「八一七公報」是限制美國對台軍售質與量的緊箍咒，儘管後來美方向台灣提出口頭「六項保證」，但直到去年才寫入國會的「共同決議案」中，載明「六項保證」與「台灣關係法」為台美關係基石，訴諸文字載明國會立場，但不具法律約束力。1060121
(中央社)
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