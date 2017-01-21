春節好去處 永齡農場向日葵迷宮開園

杉林永齡農場占地7公頃的「向日葵花海迷宮」開園，徜徉在美麗花海中闖迷宮，頗為別開生面，配合春節連假1月27日至2月5日免費入園，提供民眾春節好去處。

高雄杉林區與美濃區同屬客家聚落，透過月光山隧道串連，杉林有32公頃的向日葵花海，而全台面積最大的向日葵迷宮則位於鴻海董事長郭台銘旗下的永齡農場，占地7公頃的花田全為有機種植；美濃則以波斯菊為主，山下平原錯落大小不一的繽紛花田。

杉林花海以向日葵為主角，7公頃的向日葵花海迷宮外，另有療癒花區、創意花區、幸福花區、月眉花田、杉林大橋花田、新庄幸福花田，分布在月光山隧道外引道、杉林大橋與新庄等地，其中以永齡農場花田最壯觀。

美濃、杉林兩地花期可維持至2月中旬。杉林月眉花田與新庄幸福花田免費開放至2月11日；永齡農場平日不開放，配合新春賞花，1月27日至2月5日免費入園，其他時間收取入園費新台幣100元。1060121

(中央社)