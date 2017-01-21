大陸漁船在東海沉沒 1死12失聯

大陸一艘漁船在東海某海域失事沉沒。(網絡照片)

大陸一艘漁船於昨(20)日晚間在東海某海域失事沉沒，船上有13人，已發現1具遇難者遺體，另有12人失聯，大陸東海艦隊正組織兵力開展搜救工作。

據了解，1月20日21時40分左右，大陸東海艦隊指揮部接到江蘇省海上搜救中心請求：一艘遼寧籍漁船在東海某海域失事沉沒，請求海軍艦艇搜救。

今日上午10時30分，2艘艦艇已抵達事發海域展開搜救。但冬季海水溫度極低，失聯者恐凶多吉少。

(中時電子報)