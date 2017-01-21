深夜尋仇爆槍戰 警逮11名嫌犯

高雄市一夜發生兩起槍戰火拚案，高雄市警前鎮及楠梓分局聯手偵辦，迅速各逮捕4名及7名嫌犯，警方布下天羅地網追緝潘姓主嫌及槍枝來源，並以違反槍砲等罪嫌移送地檢署偵辦。

高雄市從19日晚上到20日凌晨，分別在前鎮海產店及楠梓大馬路上，爆發兩起槍擊事件，警方研判是前面的糾紛，引爆後面的談判破裂在馬路上開槍。

前鎮警方先逮捕4名在海產店鬧事的嫌犯，楠梓警分局兵分多路展開查緝，警方調閱路口監視器發現涉案車輛，而嫌犯當時所駕駛之涉案車輛雖以錫箔紙遮蔽車牌，但經方利用科技及擴大調閱之方式仍辨識出涉案車輛車牌，在20日晚上分別逮捕7名涉嫌在大馬路槍戰的嫌犯，但兩起槍擊案都涉案的潘姓主嫌仍在逃，警方布線查緝中。

(中時)