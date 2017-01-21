日月潭環湖路跑賽 櫻花伴美景
日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽22日將從向山行政暨遊客中心起跑，參賽者奔跑在櫻花飛舞的湖光山色間，號稱全台最美賽事，吸引超過7000人參加。
交通部觀光局日月潭國家風景區管理處、中華民國運動休閒推廣協會明天舉辦「日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，吸引超過7000名國內、外好手參賽，其中外國選手來自22國、112人，組別分為42公里全馬組、29公里環湖組、12公里挑戰組與7公里健走組。
日月潭管理處表示，曾被評選為世界10大最美自行車道的日月潭公路，搭配櫻花盛開，環湖路跑賽可說是全台最美賽事，多個分組級別讓選手可依能力選報，而想挑戰自我跑者，日月潭環湖賽道是最佳練習路段，上下坡呼吸調節與配速，是跑者要克服的困難。
日管處表示，賽事結合在地觀光產業，所有報名選手可拿日月潭纜車及九族文化村優惠券，希望選手賽後搭遊艇及纜車，暢遊日月潭之美，並體驗日月潭最道地美食及部落文化。
日管處表示，為鼓勵民眾擁抱大自然，環湖路跑賽設置健走組，且近3年路線變化調整，讓跑者有不同感受，先前為貓（口蘭）山路線、涵碧步道，今年則規劃行經有世外桃源之稱的月牙灣，有別於其他組別較競爭性質，健走組讓跑者更深入日月潭秘境。1060121
(中央社)
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