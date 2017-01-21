快閃歌劇院！布農族天籟歌聲開唱

南投縣仁愛鄉法治國小的小朋友，今天在台中國家歌劇院前的廣場快閃開唱。（盧金足攝）

布農族學童天籟的歌聲，連小朋友都被歌聲迷住佇足聆聽。（盧金足攝）

精銳建設總經理王碧竣（右）推動「許願樹，美學啟蒙上山計畫」，為偏鄉學童打開藝術之窗。（盧金足攝）

這場快閃台中國家歌院的音樂會，吸引很多民眾欣賞。（盧金足攝）

南投仁愛鄉的法治國小學童，在歌劇院前開唱。許多民眾忍不住駐足欣賞這場布農族小朋友的快閃音樂會。

國家級音樂殿堂──台中國家歌劇院，今天（21日）上午廣場響起天籟歌聲，來自南投仁愛鄉的法治國小學童，在歌劇院前開唱圓夢，很多民眾意外欣賞這場布農族小朋友的快閃音樂會，紛紛拿起相機拍照錄影，演唱《飲酒歌》等5首傳統部落歌謠，全場響起熱烈掌聲，歌劇院前的噴水池也噴起高高水柱，有如對小朋友快閃表演喝彩。

精銳建設10多年來贊助南投法治國小的布農族學童早餐經費，寒假首日特別為他們安排「藝術1日遊」，導覽台中國家歌劇院，也前往大里參觀「台灣文創藝術博覽會」。

對愛唱歌的部落小朋友說，參觀歌劇院美夢成真，但不太可能有機會進去歌劇院表演，心中有個「在歌劇院前唱歌」的願望，精銳建設聽到他們的心聲，決定為他們圓夢。

25名原住民小朋友，穿著布農族傳統服飾，一早7點就在老師帶領下，從南投仁愛鄉搭車來台中，這場歌劇院快閃音樂會，也是精銳建設今年推動的「許願樹，美學啟蒙上山計畫」暖身之旅。

精銳建設總經理王碧竣說，老天爺很幫忙，本來擔心天候，幸好天氣回溫，讓小朋友可以在戶外順利快閃開唱，聽到小朋友的歌聲，大家都很感動，偏鄉學童藝術才華和潛力，充滿各種不同的可能性，只是缺少一雙引領的手，希望有更多人一起投入偏鄉服務。

法治國小校長周詠菡表示，孩子聽到要來台中國家歌劇院，一早就到學校集合，心情很雀躍，而一般的外面援助大都以經費為主，精銳建設還上山來開發藝術教育，讓孩子體驗藝術創作，給孩子更多成長機會。

「布農族孩子的歌聲，動人心弦！」法治國小組長謝宗原說，今天來台中的25名小朋友，各就讀3到6年級，全校有100多名小朋友，「美學啟蒙上山計畫」能實際來參觀歌劇院，還能在廣場開唱，是今年寒假第1天最棒的寒假禮物。

就讀法治小4年級的柯浩喆，第1次來台中國家歌劇院充滿興奮之情，除了唱歌之外，他露出可愛笑容說「最期待吃麥當勞！」

(中時)