骨裂痛到連日無法睡 劉德華想出院回家看女兒

劉德華本最快今天有望出院，但院方不建議。（圖／取自《on.cc東網》）

傳劉德華連日來因傷口痛無法入睡。（圖／中時資料照片）

天王劉德華（華仔）17日在泰國拍廣告時不慎墜馬，導致骨盆有撕裂傷，隔天凌晨他便火速坐醫療專機返港，住進養和醫院休養，昨(20日)傳出劉德華已尋求醫師意見，最快今天便可出院，港媒則報導，劉德華近日疼痛難耐，就算吃了止痛藥，連日來仍痛到無法入睡，令粉絲心疼。

劉德華入院後不須做手術，醫師評估他須乖乖休養6到9個月，待骨頭傷口癒合，昨早先傳出劉德華因不希望朱麗倩為照顧他奔波，又因想回家過年，因此過年前將出院，傍晚又傳劉德華最快有望今天出院，但院方考量他仍需觀察，不建議出院。

據香港《明報》報導，劉德華返港住院兩天後，如今狀況越趨穩定，考量到妻子辛苦奔波，加上女兒不方便在醫院出入，華仔想見女兒，便詢問院方可否讓他出院在家休養，而劉德華原訂今年提前陪老婆回馬來西亞過年，再回香港陪父母，如今因受傷，計畫也無法實現了。

(中時電子報)