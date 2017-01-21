「你是我的眼」弱視身障考生 祖孫情深
「你是我的眼」雙眼弱視的謝姓考生在65歲阿嬤牽引下，進入高師大特殊考生考場，阿嬤牽著孫子的手，坐在試場前長凳上休息、聊天，喝著阿嬤特別為他準備的熱茶，祖孫情十分密切，謝同學希望考到諮商輔導科系，未來當一位好的輔導老師。
謝姓同學在出生後沒多久，醫生檢查發現他的視覺有問題，目前視力左眼0.01右眼0.02，左眼幾乎看不到，右眼只能看到模糊的影子，從國小開始就由阿嬤陪同上學，一直到高中。阿嬤說，孫子從小就很貼心、很懂事、很上進，喜歡到學校念書，更想結交不同個性或背景的同學朋友，所以他沒有選擇就讀特殊學校，而是一般的國中小及高中。
謝同學靦腆提到，他非常謝謝阿嬤，從小就陪同他成長、疼愛他，也經常由阿公開車帶他到處玩，平常在學校上廁所靠自己，體育課大都走操場，找資料也都是自己上網，他希望以後能夠幫助更多人，立志要考諮商輔導科系，未來當一位好的輔導老師。
阿嬤很感謝高師大費心安排這麼好的試場，讓他一人一間，這樣也不會因用打字機應考產生的聲響影響到他人。
考區主任吳連賞校長表示，特殊考場除了場地、設備需要符合考生的需求外，監試老師我們也做縝密的安排，像謝同學我們就特別邀請到高師大前特教系主任李永昌教授來擔任監考老師，李教授的專長就是視覺障礙教學，他也是國內這方面領域非常知名的實務派學者。
發言人王政彥副校長聽完他的故事，直說謝同學有如蕭煌奇第二，尤其他那首感動人心的歌曲「阿嬤的話」，似乎也是這對嬤孫真實的寫照，預祝謝同學如願考上想就讀的學校科系。
(中時)
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