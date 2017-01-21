興航解散 國內兩岸航權重分配拍板

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復興航空運輸股份有限公司解散，國內及兩岸航線航權重新分配，交通部民用航空局今天表示，已和業者達成共識，立榮航空股份有限公司接下台北花蓮航線，同時獲配桃園浦東航線。

興航日前宣布解散，國內、國際航線航權重分配，民航局公布交通部核定的分配結果，台北、台中往返花蓮等國內航線確定不會開天窗。

航權分配依然採「瘦肉綁肥肉」方式增加誘因，如原本興航獨營的台北花蓮、台中花蓮航線分別由立榮和華信航空股份有限公司續飛；金門馬公航線則由立榮續飛，立榮兩岸航線則獲配桃園浦東，華信獲配松山虹橋。

另外，台北、高雄往返金門、馬公則將由立榮、華信及遠東航空股份有限公司共同分擔，2月16日生效。

至於其他兩岸航線，根據公告，中華航空股份有限公司獲配台中浦東；長榮航空股份有限公司獲配松山浦東；遠東獲配松山福州；台灣虎航獲配桃園無錫航線。

民航局表示，後續業者將就國內及兩岸航線進行航線籌辦及增班規劃事宜；為利後續新增航線或航班，業者未來有增聘員工規劃，交通部與民航局也敦促業者，航線籌辦進展及各公司用人規劃時，能多僱用原興航員工。1060121

(中央社)