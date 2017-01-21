柯：駕駛普遍肚子大 應思考有什麼縮肚運動
公車禮貌心運動優良駕駛員頒獎典禮今天下午登場，今年有153位優良駕駛獲得台北市長柯文哲親自頒獎表揚。柯文哲致詞時不忘當起「醫生」說，他先前頒發優良計程車駕駛時，發現「駕駛」肚子普遍很大，在醫學上肚子大會有血脂肪、血壓忽然提高等情形，要想一下有什麼運動可以縮小肚子，應該叫聯合醫院發明一下。
柯文哲說，台北市交通政策為共享、綠能、e化，現在北市府推綠色運輸日，他每周五都搭20號公車上班，用手機app看公車還有幾分鐘來，可以決定早餐吃的速度快或慢，有時間還可以跟妻子陳佩琪多講幾句話。
他說，搭公車時發現司機都很友善，還會打招呼說「市長你搭公車哦？」，增進人與人的互動，如果每位司機都願意跟乘客多講幾句話，乘客也許出門前還在跟太太吵架，但接下來上班的心情就變好了。
(中時)
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