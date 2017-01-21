《文學帶路遊舊城：走讀左營文學地景》新書發表。（吳江泉翻攝）

國立臺灣文學館、高雄文學館、高雄市議會、高市舊城文化協會等單位合作出版的《文學帶路遊舊城：走讀左營文學地景》文學導覽專書，今(21)日辦理新書發表會，高空大通識中心助理教授留法古典吉他演奏家蔡世鴻，特地前來共襄盛舉演出精彩的曲目為活動熱身。

高市圖館長潘政儀表示，《文學帶路遊舊城：走讀左營文學地景》為高市由公部門推出的第一條文學走讀路線，也是大高雄「文學帶路．心旅行─高雄文學普及推廣計畫」的起步，藉由作者李友煌透過左營地景書寫（文學作品）指引帶路，並結合文學性空間、地方旅遊與文化觀光，開發出一條「文學輕旅行」路線，並以出版形式呈現，以文學深化文史、以步伐品味文學；再配合文學性的靜態展覽及講座活動，擴大影響力，以文學印證、詮釋、創造地方風景，達到文學閱讀推廣、書香社會及文學文創（文學性觀光消費）的多重目標。

國立臺灣文學館館長廖振富表示，在文化部的支持下，臺文館邀集高雄文學館、鍾理和紀念館、葉石濤文學紀念館，共同啟動「點亮南方‧文學無盡藏--文學主題博物館結伴計畫」，其中「文學旅行」更是本計畫要項之一，透過出版著力於地方知識學產出與運用，未來更期望持續以中長程計畫模式的耕耘，逐步展現臺灣文學作為臺灣學重要的內涵與豐厚底蘊。

高雄市議員張豐藤說，左營是一個非常有意思的地方，如果他有機會寫一部小說，會選擇左營為背景，左營舊城和鳳山新城之間的「雙城古道」及「芋姆婆仔厝」的故事，還有舊城內的大小龜山以及北門內的「樓頂媽」，這裡有說不完的故事等著大家去發現。

作者李友煌表示，該書規畫的文學走讀左營舊城行腳，從古有「翠屏夕照」文學美名的半屏山開始，登山俯瞰整個左營，飽覽視野遼闊的景觀。

文學地景行腳依序如下：1.半屏山、2.蓮池潭、3.新舊孔廟、4.蓮潭高雄文學步道、5.龜山、6舊城北門、7. 鳳邑舊城城隍廟、8.左營民區（舊聚落）、9.左營軍區眷村（四海一家）。這9處地點，其中半屏山又分為民間傳說篇及古典詩文篇，本書分成十個篇章來敘述，每個篇章（文學地景）都會視需要安排：文學作品（引文）、文學或作家小檔案、文史小檔案、地理小檔案、延伸閱讀等主要架構，並配合走文，形成方便閱讀，即使沒有再去查閱資料，就可以有足夠文學內容的編排目的。並配合古地圖、老照片，以及新插畫、新照片等，增加閱讀的趣味性與本書的人文氣息。

《文學帶路遊舊城：走讀左營文學地景》導覽專書，有興趣的讀者可至高雄市立圖書總館六樓借閱，近期內也會送至各分館提供民眾借閱

(中時)