學測3科見寶可夢 但多與解題無關

手機遊戲「精靈寶可夢GO」爆紅,106年學測目前考完的4科中,已有3科入題,但多與解題沒有絕對關連。

今天上午考的英文科,第14題單字題提到,人們在玩寶可夢時發生許多意外,因此玩家被提醒要「?」周遭環境的危險。正確答案應該是選擇片語「be aware of(意識到)」。

上述題目和「精靈寶可夢GO」進入遊戲的警語雷同(Remember to be alert at all times. Stay aware of your surroundings.),有玩過的人一定倍感溫馨。不過Gary說,這題考的片語並不難,教材都有出現,「寶可夢」也只是當作試題陳述的一部份,而不是考整篇時事。

Gary表示,近年學測英文科,大概都不會拿整篇時事來考,閱讀測驗多半是選用科普或文化題材,考生直接從文章中判斷各題答案即可。

數學科的「寶可夢」題(選擇第1題)也僅僅只是題目帶到,補教老師俞克斌說,這題就是考比率的概念,考生是否玩過「寶可夢」,一點都不影響答題,考題這麼出,只是讓人感到親切而已。

唯一可能會影響答題的是國文科多選第22題,(B)選項要考生分辨外來語「寶可夢(Pokemon)」,是「純音譯」還是「音義兼譯」。不過補教老師分析,題幹上寫到「寶可夢」是捕捉精靈寶貝、追求升級的遊戲,提示已非常充足,沒玩過的人也可輕鬆作答。1060121

