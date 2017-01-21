學測3科見寶可夢 但多與解題無關

手機遊戲「精靈寶可夢GO」爆紅，106年學測目前考完的4科中，已有3科入題，但多與解題沒有絕對關連。（擷取自大考中心試題）中央社記者陳至中台北傳真 106年1月21日

手機遊戲「精靈寶可夢GO」爆紅，106年學測目前考完的4科中，已有3科入題，但多與解題沒有絕對關連。

今天上午考的英文科，第14題單字題提到，人們在玩寶可夢時發生許多意外，因此玩家被提醒要「？」周遭環境的危險。正確答案應該是選擇片語「be aware of（意識到）」。

上述題目和「精靈寶可夢GO」進入遊戲的警語雷同（Remember to be alert at all times. Stay aware of your surroundings.），有玩過的人一定倍感溫馨。不過Gary說，這題考的片語並不難，教材都有出現，「寶可夢」也只是當作試題陳述的一部份，而不是考整篇時事。

Gary表示，近年學測英文科，大概都不會拿整篇時事來考，閱讀測驗多半是選用科普或文化題材，考生直接從文章中判斷各題答案即可。

數學科的「寶可夢」題（選擇第1題）也僅僅只是題目帶到，補教老師俞克斌說，這題就是考比率的概念，考生是否玩過「寶可夢」，一點都不影響答題，考題這麼出，只是讓人感到親切而已。

唯一可能會影響答題的是國文科多選第22題，（B）選項要考生分辨外來語「寶可夢（Pokemon）」，是「純音譯」還是「音義兼譯」。不過補教老師分析，題幹上寫到「寶可夢」是捕捉精靈寶貝、追求升級的遊戲，提示已非常充足，沒玩過的人也可輕鬆作答。1060121

(中央社)