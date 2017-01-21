台中榮總山城送暖 嘉惠弱勢家庭

氣溫驟降，卻還有弱勢家庭沒有熱水器可以用，台中榮總透過惠康基金會與台中市石岡區家庭服務中心合作，為兩戶弱勢家庭安裝電熱水器，終於可以舒服地洗個熱水澡。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年1月21日

氣溫驟降，卻還有弱勢家庭沒有熱水器可以用，台中榮總透過惠康基金會與台中市石岡區家庭服務中心合作，為兩戶弱勢家庭安裝電熱水器，終於可以舒服地洗個熱水澡。

住在台中市和平區的張小姐，因為地處偏遠，附近沒有店家進駐，菜車不會前來，家裡的瓦斯都是爸爸開車到山下載回來，住家廚房與客廳相鄰，廚房沒有排油煙機，媽媽煮飯時，油煙充斥，讓她很擔心家人健康。

至於住在新社區的李伯伯，家裡只有一個灶，煮飯、燒水都要生火燒柴，每次煮飯都要大費周章，洗澡也是多日才洗一次，尤其是寒冷的日子裡，擁有1台電熱水器，成為全家最熱切的期望。

當惠康基金會得知這兩家的處境後，拜託了很多家水電行，在資源有限和地處偏遠的艱困情況下，終於有一家廚具行老闆認同台中榮總及基金會的理念，願意跟著惠康前進偏鄉。

一行人走了兩百多公里的路程，終於前進到和平及新社，為這兩個家庭圓夢，從無到有，在廚房架起排油煙機、在浴室外裝好電熱水器，看著兩戶人家開心知足的笑容，再遠的路程都值得了，基金會希望有這兩樣電器，能讓兩戶人家在今年過個溫暖的好年。

台中榮民總醫院院長許惠恒表示，這次與台中市社會局合作，由中心評估與提供需求資源的家戶清單，如東勢、石岡、新社、和平等區域的家庭，台中榮總惠康基金會再依各家庭提出的需求與心願清單，協助採購需求物資，幫助家庭添購柴米油鹽、增加棉被枕頭衣物、安裝從未有過的電器等，期望各家庭能過個豐實好年。1060121

(中央社)