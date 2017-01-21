台中榮總山城送暖 嘉惠弱勢家庭
氣溫驟降，卻還有弱勢家庭沒有熱水器可以用，台中榮總透過惠康基金會與台中市石岡區家庭服務中心合作，為兩戶弱勢家庭安裝電熱水器，終於可以舒服地洗個熱水澡。
住在台中市和平區的張小姐，因為地處偏遠，附近沒有店家進駐，菜車不會前來，家裡的瓦斯都是爸爸開車到山下載回來，住家廚房與客廳相鄰，廚房沒有排油煙機，媽媽煮飯時，油煙充斥，讓她很擔心家人健康。
至於住在新社區的李伯伯，家裡只有一個灶，煮飯、燒水都要生火燒柴，每次煮飯都要大費周章，洗澡也是多日才洗一次，尤其是寒冷的日子裡，擁有1台電熱水器，成為全家最熱切的期望。
當惠康基金會得知這兩家的處境後，拜託了很多家水電行，在資源有限和地處偏遠的艱困情況下，終於有一家廚具行老闆認同台中榮總及基金會的理念，願意跟著惠康前進偏鄉。
一行人走了兩百多公里的路程，終於前進到和平及新社，為這兩個家庭圓夢，從無到有，在廚房架起排油煙機、在浴室外裝好電熱水器，看著兩戶人家開心知足的笑容，再遠的路程都值得了，基金會希望有這兩樣電器，能讓兩戶人家在今年過個溫暖的好年。
台中榮民總醫院院長許惠恒表示，這次與台中市社會局合作，由中心評估與提供需求資源的家戶清單，如東勢、石岡、新社、和平等區域的家庭，台中榮總惠康基金會再依各家庭提出的需求與心願清單，協助採購需求物資，幫助家庭添購柴米油鹽、增加棉被枕頭衣物、安裝從未有過的電器等，期望各家庭能過個豐實好年。1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。