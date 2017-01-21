川普夫婦隨My Way起舞 就職典禮畫句點
川普和妻子梅蘭妮亞（Melania）今天以美國總統和第一夫人的身分，隨經典勵志歌曲「My Way」翩翩起舞，就職典禮也準備寫下句點。
「今日美國報」（USA Today）報導，川普在自由舞會（Liberty Ball）中說：「我們辦到了。」站在他身旁的梅蘭妮亞身穿一襲香草白的絲質露肩禮服，搭配一條紅色細腰帶，抓褶飾邊從上半身流瀉而下。
根據「女裝日報」（WWD），舞會上，第一夫人梅蘭妮亞穿著她和設計師皮耶（Herve Pierre）共同設計的禮服。
法新社報導，川普和梅蘭妮亞小心翼翼的左右擺動，共和黨籍的川普一隻手緊抓著妻子，另一隻手放在她後腰，兩人不時相視而笑。
川普說：「我們展開這段旅程，他們說我們一點機會也沒有，但我知道我們會贏。」
川普還說，愛妻是他「頭號支持者」，能在就職舞會上與梅蘭妮亞跳第一支舞是「極大的光榮」。舞池中還有副總統彭斯（Mike Pence）和他的妻子卡倫（Karen）以及川普成年子女，包括大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與她的丈夫庫許納（Jared Kushner）。庫許納將成為他岳父的白宮高級顧問。
舞會中，川普支持者真心誠意在慶祝，但跟以往的就職典禮比較，歡樂氣氛明顯黯淡許多。
歐巴馬2009年宣誓就職當晚舉辦共10場舞會，川普只辦了3場，其他各項慶祝活動也比較少。至少有一州的協會因為各方興趣缺缺而取消舞會。阿肯色州協會（Arkansas State Society）以「意外狀況」為由取消舞會，在官網發布道歉聲明。（譯者：中央社陳昱婷）1060121
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。