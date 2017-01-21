川普夫婦隨My Way起舞 就職典禮畫句點

川普和妻子梅蘭妮亞（Melania）今天以美國總統和第一夫人的身分，隨經典勵志歌曲「My Way」翩翩起舞，就職典禮也準備寫下句點。

「今日美國報」（USA Today）報導，川普在自由舞會（Liberty Ball）中說：「我們辦到了。」站在他身旁的梅蘭妮亞身穿一襲香草白的絲質露肩禮服，搭配一條紅色細腰帶，抓褶飾邊從上半身流瀉而下。

根據「女裝日報」（WWD），舞會上，第一夫人梅蘭妮亞穿著她和設計師皮耶（Herve Pierre）共同設計的禮服。

法新社報導，川普和梅蘭妮亞小心翼翼的左右擺動，共和黨籍的川普一隻手緊抓著妻子，另一隻手放在她後腰，兩人不時相視而笑。

川普說：「我們展開這段旅程，他們說我們一點機會也沒有，但我知道我們會贏。」

川普還說，愛妻是他「頭號支持者」，能在就職舞會上與梅蘭妮亞跳第一支舞是「極大的光榮」。舞池中還有副總統彭斯（Mike Pence）和他的妻子卡倫（Karen）以及川普成年子女，包括大女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與她的丈夫庫許納（Jared Kushner）。庫許納將成為他岳父的白宮高級顧問。

舞會中，川普支持者真心誠意在慶祝，但跟以往的就職典禮比較，歡樂氣氛明顯黯淡許多。

歐巴馬2009年宣誓就職當晚舉辦共10場舞會，川普只辦了3場，其他各項慶祝活動也比較少。至少有一州的協會因為各方興趣缺缺而取消舞會。阿肯色州協會（Arkansas State Society）以「意外狀況」為由取消舞會，在官網發布道歉聲明。（譯者：中央社陳昱婷）1060121

(中央社)