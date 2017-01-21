發掘孩子潛能 新化國小辦資優講座

台南市新化區新化國小21日舉辦資優班招生說明講座，邀請家長、教師團隊及畢業的資優班學生參與。（新化國小提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年1月21日

台南市新化區新化國小今天舉辦資優班招生說明講座，校長鄭天來表示，希望鼓勵家長帶孩子參加資優鑑定，發掘孩子的潛能。

新化國小上午以資優鑑定和安置輔導的介紹為主題，邀請家長、教師團隊及畢業的資優班學生參與座談。許多家長提出包括「如何知道我的孩子可能是資優生？」、「資優的孩子有何特質？」等相關問題。

新化國小資優組長林妘蓁表示，資優班除了多元學習啟發資優特質，心理層面的輔導更為重要；與同樣是資優生的同儕相伴，會因為有相似的資優特質，學習上更加快樂，獲得更多認同感。

鄭天來表示，資優班近年來參加台南市學生獨立研究競賽，每年都有數件優秀作品獲獎。「獨立研究」是學生以小組合作方式，根據自己的興趣與能力，從發現問題、產生疑問、蒐集資料、設計問題、進行研究，最後再利用科學方法，歸納、推論而得到一個屬於小組的獨特新穎結論、發現或發明。

鄭天來說，新化國小的資優教育經營為多元學習，希望培養學生在未來求學與現實生活的問題解決能力。希望藉說明會讓家長對資優教育有深入的認識，並鼓勵孩子參加資優鑑定，發掘孩子的潛能。1060121

(中央社)