熬過偷吃風波！林丹首同框謝杏芳 中間夾個他

熬過偷吃婚波，林丹首同框謝杏芳。（圖／取材自林丹微博）

張繼科曬與林丹、謝杏芳合照。（圖／取材自張繼科微博）

大陸羽球好手林丹去年11月被拍到熱吻摸臀選美冠軍趙雅淇，兩人舉止相當親密，爆偷吃風波後，林丹在微博認出軌，認為身為男人沒有什麼該辯解，向家人道歉，而同為國手的妻子謝杏芳曬出一家三口牽手照，開口選擇原諒。

體壇「神鵰俠侶」林丹與謝杏芳熬過偷吃風波後，兩人昨（20日）終首度同框，由桌球好手張繼科曬出與兩人合照，謝杏芳甜靠在林丹身旁，而張繼科夾在夫妻倆身後，林丹與謝杏芳都露出微笑，看來已熬過偷吃風波。

(中時電子報)