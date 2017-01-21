劉鑾雄回醫院複診 緊牽最疼新婚妻甘比

劉鑾雄和甘比出現在養和醫院。（圖／取自《on.cc東網》）

香港富商劉鑾雄去年登報宣布和一號女友呂麗君分手，隨即和二號女友甘比（陳凱韻）登記結婚，近年來身體微恙的劉鑾雄最近常出現醫院複診，據《on.cc東網》報導，今(21日)他再度坐著轎車現身養和醫院，戴著口罩，並緊牽多次陪他看醫生、讓他相當疼惜的新婚妻甘比。

劉鑾雄和呂麗君分手後，曾接受專訪怒批呂麗君「貪得無厭」，並稱讚甘比不重物質慾望，先前他住院，甘比照顧他不辭辛勞，在醫院待了三天三夜，讓他相當感動。而劉鑾雄年輕時身邊女伴無數，終於決定再走入婚姻，也正式宣示甘比「她是我最後一個女人」。

(中時電子報)